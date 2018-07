Emma Marrone in bikini risponde a una fan: “Sono le imperfezioni a fare la differenza”

Emma Marrone senza filtri in bikini

In vacanza a Cefalù, Emma Marrone ha postato su Instagram una sua foto a bordo piscina, con bikini nero a vita alta e occhiali da sole. Uno scatto sensuale, da vera sirenetta che ha inevitabilmente scatenato i fan. I follower della cantante salentina hanno apprezzato la bellezza, ma soprattutto la naturalezza, la semplicità e la spontaneità di Emma.

Niente photoshop, niente filtri: la Marrone si è mostrata al naturale, con le imperfezioni che fanno parte del suo corpo. E la raffica di commenti a sostegno della cantante è stata inevitabile. In particolar modo una fan le ha scritto: “Adoro le tue foto perché non usi tutte le funzioni per nascondere le tue imperfezioni sei una grande”.

La risposta di Emma Marrone non si è fatta attendere: “Ragazza cara – ha commentato su Instagram la salentina - sono le imperfezioni a fare la differenza. Bisogna lavorare sul proprio carisma e sulla propria energia. Se stiamo bene con noi stessi, non sentiremo il bisogno di mostrare ciò che non siamo".

Ancora una volta la cantante dà un insegnamento sui social: quello di apprezzarsi, amarsi. Quello di piacersi per come si è. E gli applausi virtuali per la schiettezza di Emma non sono mancati: “Io vorrei essere imperfetta come Emma”. “Che poi…quali sarebbero queste imperfezioni?”. “Brava Emma acquisti sempre di più sicurezza in te stessa! Credimi non hai da invidiare niente a nessuna ! Neanche a quelle alte due metri e curve quasi perfette (nessuna è perfetta) che arrivano da chissà dove. E la voce come la tua...be quella è l unica!”, sono stati alcuni dei numerosissimi commenti lasciati sotto alla foto della cantante.