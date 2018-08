Emma Marrone, l'ultimo bagno è in versione "sirenetta" | FOTO

Fine agosto, tempo di rientri dalla vacanze anche per i vip. Tra le prime a tornare, dopo 10 giorni di relax totale, c'è Emma Marrone, 34 anni, che ha trascorso il suo "buen retiro" accanto agli amici più cari a Formentera.

L'ultimo bagno di Emma è in versione sirenetta. Complice la fotografa d'eccezione Francesca Savini, sua manager ed inseparabile amica, la cantante salentina si immortala su Instagram sdraiata nelle acque paradisiache della isla. Pioggia di like per lo scatto, che in poche ore raggiunge i 140mila "Mi piace".

Con lei, in questi giorni, ci sono state alcune delle amicizie più care. Oltre a Francesca, anche Antonino Spadaccino, ex concorrente di 'Amici' e candidato al prossimo 'X Factor' in Gran Bretagna, e la cantautrice Alenska. Un quartetto più unito che mai, che si è concesso serate all'insegna della musica e del divertimento.

"Solo" una polemica ha rigato i suoi giorni di pace, quella riguardante il settimanale 'Io Spio'. E' successo nel giorno di Ferragosto, quando la rivista ha titolato sulla presunta omosessualità della cantante ("Emma lesbica? Tutta la verità"), che ha deciso di replicare a tono: "Adesso ve la dico io la verità. La verità è che fate schifo, molto schifo! La verità è che questo paese sta tornando nel Medioevo e l’omosessualità sta diventando un problema da 'combattere'". A supportare la sua indignazione, gli affetti e moltissime personalità dello spettacolo.

Ora però, è tempo di far ritorno in Italia. Ad attendere l'artista leccese ci sono milioni di fan, pronti ad intonare le sue canzoni sotto al palcoscenico del prossimo 'Essere qui' tour [QUI TUTTE LE INFO]. Intanto, 'Mi parli piano' è Disco d'oro.