Emma Marrone, svolta bollente nel video “Effetto Domino”

Comincia in discoteca e finisce in camera da letto il nuovo video della canzone “Effetto Domino” di Emma Marrone. Una clip in cui la bella cantante salentina concede ai fan una rinnovata svolta sexy. E un testo che è una sorta di “Lui allunga la mano e si tocca l’America” di Gianna Nannini ma in versione molto più soft e molto meno politicamente scorretta.

“Ho sempre voglia di farmi male con te, facciamo i nostri giochi con la luce”, recita il ritornello della canzone. Ed Emma si lascia andare a baci bollenti tra le lenzuola insieme ad un ragazzo abbordato in un locale. Bionda, bellissima, truccata con rossetto rosso fuoco, cerchi dorati alle orecchie, l’ex allieva di “Amici” è diventata grande.

QUI il link al video: http://c.ityne.ws/ne