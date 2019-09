Emma Marrone si spoglia: il video di 'Io sono bella' è bollente

'Io sono bella' è il titolo dell'ultima canzone di Emma Marrone. E la cantante lo può gridare a gran voce. Trentacinque anni appena compiuti, l'artista salentina sfoggia una notevole carica erotica nel video del brano scritto per lei da Vasco Rossi insieme a Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli, ed uscito ieri venerdì 6 settembre.

Il brano è grintoso ed energico, fa risaltare l’attitudine rock di Emma. E la clip ufficiale - che sarà diffusa lunedì prossimo - non poteva essere da meno. Ecco dunque l'ex allieva di 'Amici' sdraiata su un pavimento completamente ricoperto di rose rosse a mo' di 'American Beaty'. Altrettanto sexy i cambi d'abito successivi: prima in costume e scarpe da ginnastica, come una ballerina al momento dell'allentamento, poi ricoperta di lustrini mentre interpreta una diva.

La canzone racconta la storia di una donna determinata, coraggiosa e libera di essere se stessa. "Non è solo una canzone - ha detto Emma - è la ricompensa più grande che potessi ricevere. Ripenso a tutti i dischi che ho comprato e a tutti i concerti dove ho saltato come una matta cantando le sue canzoni con tutta la voce che avevo in corpo per farmi sentire dal kom".