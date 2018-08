FOTO | Vip al sole, i 10 "lato b" più belli dell'estate 2018

Dalle passerelle alla spiaggia. Dopo un'inverno in palestra e mesi di corpi scolpiti lasciati solamente intuire sotto agli abiti in lustrini della tv, ecco che il bagnasciuga diventa defilé per la silhouette delle vip finalmente in vacanza. Da giugno a settembe la sfida al "lato b" migliore.

Bikini, trikini, costume intero: Instagram è ormai per star e starlette un po' album delle vacanze, un po' il portfolio. Tra scatti rubati o posati di fronte ai paesaggi da sogno di paradisi terrestri come Formentera o le Maldive, ecco la nostra classifica, dalla decima posizione alla vetta.