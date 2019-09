Eva Riccobono nuda sui social, il rientro dalle vacanze è bollente

Ultimi scampoli estivi bollenti sul profilo Instagram di Eva Riccobono. La modella ha salutato le vacanze con una foto senza veli: "La cosa che per me è più difficile al ritorno dalle vacanze estive è proprio il ritorno alla civiltà - ha scritto - Vestiti, scarpe, città e rumori non mi piacciono. Mi sono sempre sentita un animale selvaggio, il mio carattere, le mie decisioni, la mia sempre poca voglia sin da piccola di mettermi le scarpe o tagliami i capelli".

#backtothereality è l'hashtag, ma per i follower non c'è rientro migliore. Boom di like per lo scatto fatto da Matteo Ceccarini, compagno della Riccobono. La loro è stata un'estate selvaggia, iniziata in Toscana immersi nella natura e finita a Formentera, insieme ovviamente al figlio Leo, di 5 anni.

L'amore tra Eva Riccobono e Matteo Ceccarini

I due si sono incontrati a Londra nel 2004 ed è stato un colpo di fulmine. Inseparabili da allora, sono andati presto a vivere insieme, nella capitale inglese, e nel 2014 è nato Leo. Ceccarini ha anche un'altra figlia, Virginia, nata da una precedente relazione, con cui Eva Riccobono ha uno splendido rapporto. Ora non resta che il grande passo...