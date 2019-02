Baglioni, la ex moglie pubblica uno scatto sexy: “La panciera può attendere”

Paola Massari, 63 anni, è stata la ragazza che aveva ispirato a Claudio Baglioni ‘Questo piccolo grande amore’. Sposati dal 1973 al 2008, i due hanno avuto un figlio, Giovanni , per il quale il cantautore aveva composto il brano ‘Avrai’.

Un post condiviso da paola massari (@paolamassari) in data: Feb 7, 2019 at 1:45 PST

Come? Con uno scatto sexy postato sui social e corredato dall’hashtag # lapancerapuòattendere che tutto dice…

A sentirsi chiamata in causa è stata Paola Massari, moglie del cantante dal 1973 al 2008, che ha pensato bene di dimostrare che quella “ragazza con la panciera” ha ancora un fisico tale da potersi permettere ben ancora “quella sua maglietta fina”…

