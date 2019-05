Fabio Colloricchio, sesso con la naufraga davanti alle telecamere di ‘Superviventes’

Immagini bollenti quelle trasmesse da ‘Superviventes’, versione spagnola della nostra ‘Isola dei Famosi’, che non ha risparmiato ai suoi telespettatori e agli utenti social il momento di passione irrefrenabile scoppiato tra Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, e Violetta Mangrinan, anche lei volto noto della tv iberica per la sua partecipazione al programma ‘Mujer y Hombre y viceversa’.

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan: sesso davanti alle telecamere di ‘Superviventes’

Dopo un flirt che dura da settimane, Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan hanno fatto sesso davanti alle telecamere del reality spagnolo ‘Superviventes’, testimoni del momento di inequivocabile passione scoppiato quando i due si sono appartati per festeggiare il compleanno del concorrente, ex fidanzato di Nicole Mazzocato. Il giorno dopo i ragazzi hanno raccontato quanto accaduto durante la notte ad alcuni compagni di avventura, definendosi entusiasti e felici per l’accaduto a lungo desiderato. Violeta, infatti, è stata attratta fin da subito da Fabio, al punto tale che a pochi giorni dall’inizio del programma ha mollato in diretta tv il fidanzato Julen.

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, storia finita dopo quattro anni

Fabio Colloricchio ha deciso di partecipare a Supervivientes dopo la rottura con la sua storica fidanzata Nicole Mazzocato conosciuta nel programma ‘Uomini e Donne’. I due stavano insieme da quattro anni e già nel 2017 avevano vissuto un breve periodo di crisi. “Sicuramente non sarà facile perché non si possono cancellare quattro anni insieme, in cui io ho imparato tantissimo ma ne abbiamo passate tante", aveva raccontato la ex corteggiatrice annunciando la fine della lunga relazione. Poi la conclusione: “Ho provato a far andare bene la relazione, ma è andata così e sicuramente troveremo la nostra strada e la nostra felicità". Felicità che adesso Fabio Sembra proprio aver trovato grazie a un altro programma televisivo...

