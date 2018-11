Fabrizio Corona su Asia Argento: "Quando l'ho incontrata, dopo venti minuti facevamo l'amore"

Fabrizio Corona parla per la prima volta della love story con Asia Argento, ufficializzata appena due giorni fa da un bacio "rubato" dai paparazzi del settimanale Chi.

Galeotto per l'attrice e l'ex re dei paparazzi è stato un incontro di lavoro, in occasione del quale hanno scoperto un'attrazione fatale. "Nella mia vita, succedono cose incredibili - dice Corona - Non è una storia programmata. Sono andato a parlarle veramente di lavoro. Quando sono arrivato e ci siamo seduti davanti a una bottiglia di vino, dopo venti minuti, facevamo l'amore".

Cosa lo ha stregato di Asia? "Mi piace molto. Ma è difficile rispondere perché Asia è una cosa diversa da tutte le donne che ho avuto. Non è definibile. È come sono io: siamo due soggetti estranei al mondo".

Di fronte a due belli e dannati, ai cosiddetti "Bonnie e Clyde" dello spettacolo italiano, il giornalista chiede "chi salverà chi?". Secca la risposta: "Non penso che ci accopperemo l'un l'altro, ma che ci salveremo a vicenda".