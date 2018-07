Fabrizio Corona a letto con Silvia Provvedi, le foto infiammano la rete

Reduci da un servizio fotografico bollente pubblicato sul settimanale Chi, Fabrizio Corona e Silvia Provvedi continuano a provocare via social. Tanti gli scatti condivisi dalla camera da letto e non solo nelle ultime ore. Ecco dunque Silvia sdraiata sul letto in topless, o Fabrizio seminudo appoggiato al muro e con la fidanzata, anch'essa poco vestita, sdraiata sopra di lui. Le foto sono da ricondurre ad un servizio fotografico realizzato per finalità professionali, ma i due hanno voluto raccontarne il backstage su Instagram.

Una svolta sexy per la coppia, che proprio qualche giorno fa ha rivelato dettagli intimi della propria vita sotto le lenzuola. Un modo con cui Corona pare abbia voluto celebrare la sua rinascita sessuale dopo i difficili mesi della detenzione. "Non ho mai nascosto di far uso dell’aiutino. Molti pensano che sia un gioco per strappare risate, in realtà non è così - ha ammesso col settimanale diretto da Alfonso Signorini - Anteriormente alla prima carcerazione la mia attività sessuale era regolare. In carcere, però, hanno iniziato a drogarmi con degli psicofarmaci che ammazzano il desiderio. Totalmente. Per questo quando esci e hai voglia di spaccare il mondo, anche e soprattutto sessualmente, il primo pensiero vola alla pillola magica. Io ne faccio uso, lo faccio per me, ma anche per la mia compagna. Duro due orette piene. Non male. Questo lo trovo romantico".