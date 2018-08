FOTO | Fabrizio Corona dà (ancora) scandalo, completamente nudo sui social

Qualcuno ricorderà il video del brano "Rock DJ" - anno domini 2000 - in cui un giovane e maledetto Robbie Williams si denudava al centro di una sala da ballo per sedurre una folla di donne al punto da strapparsi, dopo pantaloni, maglia e collanina, anche la pelle e il cuore. Somiglia un po' all'attitudine con cui Fabrizio Corona, 44 anni, continua a provocare per assicurasi l'attenzione di media e fan.

Carnefice e vittima del sistema gossip (e del suo controverso personaggio), dopo l'uscita dal carcere dello scorso febbraio, l'ex agente dei paparazzi non ha mai smesso di aizzare pettegolezzi. Prima mettendosi a nudo a proposito della turbolenta (per usare un eufemismo) love story con Silvia Provvedi, poi alzando le loro lenzuola e lasciandosi andare a dichiarazioni audaci circa la routine sessuale, e infine, terminata la relazione con Silvia, grazie alla (sacrosanta) riconciliazione all'ex moglie Nina Moric a beneficio del figlio Carlos Maria. Il privato, quanto di più profondo, vissuto a favore di telecamere, copertine e, visti i tempi proficui, del mondo social.

Oggi l'ultima trovata. Una foto in cui si mostra completamente nudo. E stavolta non in senso metaforico. Eccolo, di fronte al piano cottura della sua cucina e ai suoi 743mila follower, in piedi in casa senza veli. Senza slip, ma con l'(in)evitabile codazzo di click e titoli scandalistici (come quello elaborato da chi scrive).

Perché le donnine di Williams qui siamo tutti noi, ancora ipnotizzati dal magnetismo di questo bello e maledetto, che continua ad ottenere attenzione come un' "araba fenice" che si infiamma dell'attenzione dei riflettori, con l'innata capacità di riciclarsi di volta in volta pur restando sempre uguale a se stessa. Vero, artificioso o verosimile, a questo punto neanche sembra interessare. Il cuore di Corona è pura provocazione. Quello di Fabrizio chissà.