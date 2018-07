Fabrizio Corona si confessa: dal sesso con Silvia Provvedi al flirt con Monica Bellucci

Chi pensava avesse già detto tutto di sé, rivelato ogni segreto, tolto dalle scarpe qualsiasi tipo di sassolino, dovrà ricredersi: nonostante le tante e varie interviste rilasciate nell’ultimo periodo (da quella a ‘Verissimo’ all’ultima molto discussa a ‘Non è l’Arena’), Fabrizio Corona ha ancora molto altro da raccontare, come dimostrano le ultime dichiarazioni rilasciate al settimanale Chi oggi in edicola che rivelano anche un inedito flirt con Monica Bellucci.

Silvia Provvedi, il matrimonio e “l’aiutino” in camera da letto

Archiviata la crisi con Silvia Provvedi, l’ex manager dei paparazzi ha parlato a lungo del suo rapporto con la compagna che, dopo il matrimonio con Nina Moric e la lunga relazione con Belen Rodriguez, potrebbe diventare presto la nuova signora Corona.

“Sul matrimonio sono d’accordo. Silvia sa già che, se tutto andrà bene, il prossimo anno vorrei sposarla”, ha assicurato.

Per Corona l’intervista si è rivelata anche l’occasione per affermare di fare ricorso a dei piccoli 'incentivi', così da vivere a pieno la sfera sessuale diversamente a come succedeva prima della permanenza in carcere, che ha lasciato ormai cinque mesi fa.

“Non ho mai nascosto di far uso dell’aiutino. Molti pensano che sia un gioco per strappare risate, in realtà non è così” - ha ammesso - “Anteriormente alla prima carcerazione la mia attività sessuale era regolare. In carcere, però, hanno iniziato a drogarmi con degli psicofarmaci che ammazzano il desiderio. Totalmente. Per questo quando esci e hai voglia di spaccare il mondo, anche e soprattutto sessualmente, il primo pensiero vola alla pillola magica. Io ne faccio uso, lo faccio per me, ma anche per la mia compagna. Duro due orette piene. Non male. Questo lo trovo romantico”.

Il flirt con Monica Bellucci

Non solo la vita sessuale, il suo amore per Silvia Provvedi, l’intimità vissuta con lei sotto le lenzuola: argomento dell’intervista è stato anche il passato di Fabrizio Corona nel quale compare anche il nome di Monica Bellucci, attrice con la quale ha raccontato di avere avuto un flirt in gioventù.

"Ero poco più che maggiorenne quando conobbi Monica Bellucci. Mio padre lavorava per la Rai e faceva un programma che si chiamava Italians. Arriva lei, bella, bellissima. Ricordo tutte le sensazioni di quel momento", ha spiegato l'ex manager confidando di non aver avuto la forza di proseguire quel flirt a causa della sua giovane età: "Ero un ragazzino e non ho avuto la forza di portare avanti quel flirt che era iniziato. Altrimenti ci saremmo fidanzati. Con lei avevo percepito quelle sensazioni poi ritrovate con Belen (Rodriguez, ndr) e, oggi, con Silvia (Provvedi, ndr)".