Corona senza freni: "Dopo aver fatto l'amore ho scritto una dedica ad Asia: tu sei Dio"

Ospite di 'Verissimo', nella puntata in onda sabato prossimo, Fabrizio Corona torna a parlare della storia d'amore con Asia Argento, nata da poche settimane e già finita su tutte le copertine. L'ex re dei paparazzi racconta sentimenti e passioni senza freni.

La scintilla con l'attrice romana è scattata al primo incontro. “Lei è me al femminile. La prima volta l’ho vista a casa sua il pomeriggio prima di andare al Grande Fratello, per questo poi ero un po’ stordito, perché avevo la testa da un’altra parte! Noi - prosegue - siamo pieni di caos, due persone che hanno sofferto. In 15 giorni che ci frequentiamo mi conosce meglio di una persona che mi frequenta da sempre, perché siamo simili, abbiamo un tormento interiore che è difficile da capire”.

Fabrizio Corona innamorato?

Se sia o meno innamorato, Fabrizio risponde: “Sono presissimo, mi piace tantissimo. Asia non è come le altre ragazze, è un’altra cosa. Si è letta i miei libri. Dopo aver fatto l’amore mi ha chiesto una dedica sul mio libro ‘Mea culpa’ e le ho scritto: ‘Tu sei Dio e a me piacerebbe tornare a crederci di nuovo’. Ci sentiamo tutti i giorni, la rivedrò settimana prossima. Voglio passare del bellissimo tempo con lei. Quando viene a Milano mi piacerebbe farle conoscere Carlos, ma lei predica calma, perché è una donna di 43 anni”.

Fabrizio Corona e i rapporti con Silvia Provvedi

Poi uno sguardo al passato. E alla relazione con l'ex fidanzata Silvia Provvedi, con cui ha rotto ad inizio estate e che oggi è reclusa nella Casa del 'Grande Fratello Vip'. Lo scorso 22 settembre proprio a Verissimo Fabrizio aveva dichiarato di non aver mai amato Silvia. Ora spiega: “Non sono entrato nella casa del Gf per ritrattare quello che avevo detto qui, ma per chiederle perdono per come l’ho detto. Ero molto arrabbiato per una cosa che era successa qualche giorno prima di venire ospite a Verissimo. Mi hanno fatto un grandissimo furto in casa, con delle cose particolari messe in posti particolari, che sapevano soltanto due persone oltre a me".

Fabrizio Corona e il furto in casa

"Circa 15 giorni prima di entrare al Gf - prosegue - ho scoperto chi è stato, perché questa persona ha confessato davanti alla polizia, c’è una denuncia e tutt’ora ci sono delle indagini in corso. Non mi aspettavo una cosa del genere da una persona che ha vissuto 15 anni con me, la mia migliore amica. Lei ha aperto la porta ai ladri, ha aperto la cassaforte, ha inscenato un furto che non è mai esistito. Io non pensavo a Silvia, ma a tutta una serie di cose che erano intorno a lei, avevo una rabbia nei confronti di certe cose. Ma in questo Silvia è stata impeccabile nella sua vita. Quindi quando sono entrato nella casa del Grande Fratello per chiederle scusa mi aspettavo che mi abbracciasse e che tornassimo ad avere un rapporto di amicizia”.