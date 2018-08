FOTO | Fabrizio Corona e Zoe incontenibili, acrobazie bollenti in piscina

Eccolo puntuale come le tasse il servizio fotografico di Fabrizio Corona avvinghiato alla nuova fiamma di turno. L'ex re dei paparazzi è stato "pizzicato" dai fotografi del settimanale 'Diva e Donna' alle prese con coccole bollenti a bordo piscina insieme alla neo-fidanzata (?) Zoe Cristofoli, sexy e iper-tatuata modella veronese.

Baci, abbracci focosi e carezze. La passione sembra essere alle stelle tra Corona e la ragazza che - va precisato - si ostina a smentire la relazione nonostante arrivino pettegolezzi e prove fotografiche. La scintilla, scrive la rivista diretta da Angelo Ascoli, "è scoppiata in Puglia dove l’ex agente dei paparazzi trascorre le sue prime vacanze fuori dal carcere col figlio Carlos, avuto da Nina Moric. Corona e Zoe si sono conosciuti per lavoro, lei lo ha conquistato con i suoi occhi da gatta".

E' con Zoe, dunque, che Fabrizio potrebbe voltare pagina dopo l'addio a Silvia Provvedi (che nel mentre si sta godendo le sue ritrovate vacanze da single (o quasi) a Formentera con Valeria Bigella, ex 'Temptation Island', e Rebecca Stafelli, figlia del più famoso inviato Valerio, al grido di "Mi sono sbarazzata di cose non salutari"), arrivato poche settimane fa a tre anni dal primo bacio. "Con Silvia ho vissuto una storia non storia. Mi ero autoconvinto che si potesse salvare, pur sapendo dentro di me che non c’era futuro - ha spiegato tempo fa - Per una serie di mie mancanze, per le guerre con Nina, per quella maledetta paura di stare da soli e morire da soli. Lei mi è stata accanto in un momento nero. Invece di rifugiarmi nella mia famiglia, mi sono ritrovato nella sua. La storia era finita da tempo".

Nel passato della Cristofoli, invece, diversi flirt famosi: l’ex gieffino e tronista di 'Uomini e Donne' Andrea Cerioli, il portiere del Frosinone Francesco Bardi e l’imprenditore veronese Luca Danese, da cui si è separata non più di due mesi fa. Chissà se con Corona saranno "rose"...