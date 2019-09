Federica Pellegrini, la foto appena sveglia: sexy in slip davanti allo specchio

"Era una vita che non dormivo fino alle 11... Mamma che bello". Con queste parole e una foto allo specchio, appena sveglia, Federica Pellegrini dà il buongiorno ai follower, che apprezzano. Come non farlo davanti a tanta sensualità? La nuotatrice ne ha da vendere.

Un magliettone le copre appena gli slip e svettano le gambe toniche e super sexy della campionessa. "Meravigliosa", "stratosferica", "che gnocca" sono solo alcuni dei commenti che di minuto in minuto si aggiungono al post.

Oltre ad essere un asso in vasca, Federica Pellegrini è anche una regina di bellezza e ne è ben consapevole. "Negli ultimi due o tre anni sono arrivata ad avere una fisicità nella quale mi ritrovo al 100%" ha spiegato in una recente intervista al Messaggero e al giornalista che le ha chiesto quando c'è stata questa svolta sexy sui social ha risposto: "Da quando ho cominciato a piacermi".