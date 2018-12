Fedez e Chiara Ferragni, la foto vietata ai minori: è bufera

Ogni tanto Fedez e Chiara Ferragni si tolgono i panni dei genitori. Anzi, si tolgono proprio i panni. Nell'ultima foto pubblicata dal rapper sul suo profilo Instagram, i due sono sul letto, completamente nudi. Un "after sex" artistico che non lascia intravedere le parti intime, ma che lascia immaginare tutto.

La foto vietata ai minori, come commenta Fedez, ha fatto saltare dalla sedia i follower più bacchettoni. Pioggia di critiche per la coppia, accusata di mettere in piazza anche i momenti più intimi. "Ma proprio tutto volete condividere col mondo?" chiede qualcuno, e poi ancora "Vergognatevi", "Fate pena", "Questa ve la potevate risparmiare" e via così per altri migliaia di commenti. Per fortuna però c'è anche chi ci scherza su: "La foto l'ha scattata J-Ax. Immaginate quante ne avranno fatte prima di pubblicare quella giusta". Arguta osservazione...