Fedez-Ferragni, su Instagram la foto ad alto tasso erotico

Stavolta hanno alzato decisamente il tiro Fedez e Chiara Ferragni. Sui social siamo abituati a vederli in tutte le salse, ma in un momento di intimità ancora non era mai capitato. Detto fatto.

E' il rapper a pubblicare lo scatto bollente su Instagram: nudi, sul letto, non lasciano proprio nulla all'immaginazione. Una foto da bollino rosso che ha fatto saltare dalla sedia i follower più bacchettoni. Tante le critiche nei confronti della coppia più chiacchierata e social del momento, talmente social che sul letto Chiara ha lo smartphone in mano mentre Fedez le bacia delicatamente la pancia.

"Pure quando è a letto Chiara fa Stories su Instagram" fa notare qualcuno, ma la domanda più frequente è: "Avete un fotografo a casa che vi segue ovunque?". In effetti qualche dubbio inizia a sorgere...