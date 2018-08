Fedez, via il costume in barca con Chiara e un amico

Un gesto di solidarietà nei confronti della futura moglie, in un certo senso si potrebbe definire così l'ultima "ragazzata" di Fedez a poche settimane dal matrimonio. Dopo l'incidente hot di Chiara Ferragni, immortalata qualche giorno fa in barca con lo slip abbassato, anche il rapper mostra il suo lato b.

Sdraiato sulla prua del suo yacht al largo delle Baleari, di schiena accanto a Chiara, Fedez tira giù il costume lasciandosi fotografare dall'alto con le natiche al vento. Stessa cosa fa un amico della coppia, a bordo con loro, mentre la fashion blogger resta composta - e immaginiamo divertita - a osservare.

Su Instagram però non tutti l'hanno presa bene. Diversi follower, infatti, non hanno perso l'occasione per far notare a Fedez di essere stato poco delicato a postare uno scatto del genere in un giorno drammatico e di lutto, dopo il crollo del ponte a Genova. Insomma, le "solite" polemiche social, ma i Ferragnez non si lasciano intimidire e dopo questa foto è proprio il caso di dirlo.