Gaffe di Fedez, su Instagram la storia hot di Chiara poi rimossa: "Ora è inc*** con me"

Ormai la frittata è fatta. Sta facendo il giro dei social un storia pubblicata su Istagram da Fedez, rimossa dopo pochi minuti, in cui si intravede Chiara Ferragni in slip.

Al rapper, mentre accarezzava la sua cagnolina, è sfuggita l'inquadratura un po' più in là sul divano, dove era sdraiata la compagna abbastanza svestita. Una frazione di secondo che però è bastata a infiammare i follower, ma soprattutto a mandare la fashion blogger su tutte le furie per la gaffe piccante.

A nulla sono servite le raccomandazioni di Fedez, sempre su Instagram: il video è già virale. "Ho caricato una storia che non avrei dovuto caricare, ma non me ne sono accorto. In questo momento Chiara è incazzata con me. Se mi volete bene non ricaricate la storia che ho cancellato. Amore, scusa, come vedi mi sto prodigando per evitare".