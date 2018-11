Francesca Barra nuda su Instagram, Santamaria scatta e posta: la replica di lei

Francesca Barra e Claudio Santamaria continuano a provocare e a sfidare Instagram. L’attore romano ha postato sul social una foto decisamente intima della moglie, completamente nuda sul letto con le gambe poggiate sul davanzale della finestra della camera da letto di un resort a Matera dove i due hanno soggiornato. A “coprire” il corpo della giornalista, soltanto una leggera tenda trasparente.

Santamaria-Barra, amore hot su Instagram

Santamaria ha postato la foto su Instagram con il commento “E mo’ ti voglio” e aggiungendo anche “#playmate” tra gli hashtag. Subito dopo, l’attore ha caricato un’altra foto simile, in bianco e nero, ma stavolta con Francesca Barra seminuda e avvolta in una camicia. La giornalista ha condiviso sul proprio profilo quest’ultima immagine, con il commento: “Non c’è niente di più eversivo dell’amore fedele e di un uomo così puro”.

Non è la prima volta che Claudio Santamaria e Francesca Barra usano Instagram per condividere le foto intime. L’estate scorsa, il social network aveva rimosso una delle loro foto nel quale comparivano nudi e abbracciati e l’attore, in un video su Instagram, si era scagliato contro Instagram per questa decisione.