Francesca Cipriani si è rifatta di nuovo il seno: "Sono passata da una settima all'ottava"

Ancora un intervento al seno per Francesca Cipriani. La showgirl è passata da una settima misura a un’ottava, come ha confessato lei stessa in un’intervista al settimanale DiPiù.

“Dovevo togliermi alcune cisti al petto, ma quando mi sono operata ne ho approfittato”, ha spiegato.

In passato Francesca Cipriani aveva detto di voler arrivare fino a una nona, ma per il momento sembra soddisfatta dell’ottava misura raggiunta.

"Ho sempre voluto essere una maggiorata e per questo non è la prima volta che intervengo sul mio corpo. So già che cosa vuole dirmi: Francesca, lei si rifà perché è fragile, insicura e non ci sono limiti. Può essere, anzi magari è proprio così. Ma non vede che bel seno”

Cosa riserberà il futuro professionale intanto per lei, in vista della nuova stagione tv? La showgirl ha fatto sapere di aspirare a un posto come tronista di Uomini e Donne e ha già le idee chiare su come vuole essere corteggiata: