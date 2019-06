Gennaro Lillio e Francesca De André, sesso davanti alle telecamere del GF: perché non si è visto nulla

La relazione tra Gennaro Lillio e Francesca De André procede anche oggi, lontano dalle telecamere del Grande Fratello che per tre mesi hanno osservato i loro avvicinamenti e le loro liti, i battibecchi e gli appassionati baci di rappacificazione.

“Grazie a Francesca ho trovato l’amore”, ha affermato con decisone l’ex concorrente del reality in un’intervista rilasciata al settimanale Spy che si è rivelata anche l’occasione per affrontare il piccante argomento ‘sesso nella Casa’ che tanti dubbi ha sollevato tra i telespettatori nel corso dell’ultimo periodo di permanenza.

Gennaro Lillio e Francesca De André, sesso davanti alle telecamere del GF

“Con Francesca De André ho fatto sesso almeno 6 volte nella Casa del GF” aveva confidato il modello in un’intervista radiofonica a proposito dei rapporti sessuali con la compagna di avventura televisiva, oggi diventata la sua fidanzata. Sull’argomento Gennaro Lillio è tornato di nuovo, nel corso di un’intervista che ha ripercorso la sua storia con Francesca.

“Noi siamo stati fisicamente insieme solo l’ultima settimana, quando ha avuto realmente inizio la nostra storia”, ha ribadito il modello che ha fatto perdere la testa a Dolce & Gabbana. Come sono riusciti a evitare le telecamere? “Questo non lo so. O siamo stati bravi o forse hanno evitato di trasmetterlo”, ha risposto Gennaro, anticipando che presto farò conoscere la fidanzata alla madre.

“Ci è rimasta male per il modo in cui Francesca a volte mi ha trattato, come lo sarebbe stata qualsiasi madre”, ha ammesso poi il ragazzo che, nell’attesa del fatidico incontro, tiene le dita incrociate nella speranza che le due donne della sua vita si possano piacere.