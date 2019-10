Francesca Manzini nuda su Instagram (FOTO)

"Il tuo nudo corpo dovrebbe appartenere solo a chi amerà la tua nuda anima". E' con questa citazione di Charlie Chaplin che Francesca Manzini pubblica su Instagram una foto in cui si mostra senza veli. L'attrice, conduttrice ed ex concorrente di 'Amici Celebrities', da sempre in prima linea contro il body shaming, si immortala in riva al mare e i fan apprezzano.

Francesca Manzini nuda, boom di like

"Da donna ti faccio tantissimi complimenti non solo per la tua bellezza ma anche per la naturalezza con cui ti mostri - scrive una follower - In questo modo stai rendendo tante donne più consapevoli del loro corpo e stai dando voce a noi "femmine" normali! Basta con lo stereotipo della secca perfettina! La donna carnosa è più sensuale! Grazie". E la risposta di Francesca non si fa attendere: "Dovere", scrive. Più di 2000 i like collezionati dal post in soli venti minuti.



"Ad Amici ho mostrato l’importanza di essere contenuto e non immagine - ha raccontato Manzini in una recente intervista al Giornale Off - Sono convinta che ognuno ha il corpo che si merita per il vestito che deve indossare. E non c’è leone da tastiera che tenga". Reduce da una battaglia contro anoressia e bulimia, la conduttrice radiofonica racconta così la sua rinascita: "Circa 5 anni fa, dopo un lungo periodo di sofferenza, mi sono accorta di aver toccato il fondo e di dover risalire. Ora, finalmente sono felice e ringrazio la bambina che è in me perché mi permette di essere molto più seria di prima".