Isola, Francesco e Paola insieme: "All'improvviso una gioia"

Bellissimi e sorridenti: si sono mostrati così al pubblico di Verissimo Francesco Monte e Paola Di Bendetto nel pomeriggio di sabato 17 marzo. L'ospite della trasmissione in realtà avrebbe dovuto essere Paola Di Benedetto, da poco tornata dall'Honduras, ma Silvia Toffanin ha voluto fare una sorpresa alla giovane ex naufraga e ha invitato in studio anche Francesco Monte.

Com'è nata la loro storia

Francesco e Paola si sono conosciuti durante il reality show L'Isola dei Famosi e in Honduras hanno iniziato a fare prima amicizia e poi a diventare più intimi. Si sono "annusati" verrebbe da dire ma proprio mentre la loro conoscenza stava entrando nel vivo i due sono stati separati. Francesco Monte è stato travolto dallo scandalo "canna-gate" e ha voluto rientrare in Italia dove si sarabbe difeso meglio dalle accuse. Paola invece è rimasta sull'Isola ignara di quanto stesse accadendo ma la loro intesa non è sfuggita a nessuno.

"All'improvviso una gioia"

"All'improvviso una gioia" ha esordito così Francesco Monte quando Silvia Toffanin gli ha chiesto di raccontare come fosse nata tra loro due. In effetti per Francesco Monte non sono stati tempi facile: prima tradito e poi lasciato in diretta tv da Cecilia Rodriguez, poi dopo pochi giorni di permanenza in Honduras costretto a tornare in Italia per affrontare la questione "cannagate". Insomma, che questa storia sia finalmente il meritato riscatto?