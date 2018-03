Francesco e Paola si amano davvero? Spunta un "terzo incomodo"

Da quando Paola di Benedetto ha lasciato l'Honduras ed è tornata in Italia, non si è mai separata da Francesco Monte. L'ex tronista e ex naufrago, finalmente, ha avuto modo di godersi la pace tanto agognata che nell'ultimo periodo sembrava sempre più lontana. Monte, infatti, suo malgrado è diventato il protagonista di quello che la stampa ha ribattezzato "canna-gate" e lo ha coinvolto in una ditriba ancora senza fine con Eva Henger che lo ha accusato di aver fumato marijuana sull'isola.

Francesco e Paola: dal reality alla realtà

Ma l'Isola è stata anche galeotta per l'amore perché Monte, lasciato in diretta da Cecilia Rodriguez durante il Grande Fratello Vip, ha conosciuto Paola Di Benedetto, ex madre natura. Tra i due è nata inizialmente una simpatia poi la conoscenza che in Italia è stata approfondita fino a diventare una vera e propria storia. E anche se per i due la convivenza è una idea ancora lontana, Francesco e Paola trascorrono gran parte delle loro giornate insieme. Con loro però c'è quasi sempre un'altra persona: Filippo Nardi, anche lui ex naufrago. Tra tutti e tre infatti è nata una bella notizia ma tra le malelingue serpeggia il dubbio: si amano davvero Francesco e Paola?