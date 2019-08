Gabry Ponte, "mano morta" sul lato b di Elisabetta Gregoraci: le scuse e i chiarimenti

Quella manina che dalla schiena ha tentato invano di scendere giù fino a lambire zone proibite non è passata inosservata agli occhi attenti dei telespettatori che ieri, durante l’ultimo appuntamento di Battiti Live trasmesso da Italia 1, hanno notato il gesto poco elegante di Gabry Ponte nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Ospite dello show musicale, al termine della sua performance il deejay è stato affiancato dalla conduttrice che, accortasi della ‘toccatina’ inopportuna, ha saputo allontanarla con eleganza senza ulteriori commenti.

Tuttavia, la mano morta del deejay ben ripresa dalle telecamere è stata commentata a dovere dagli utenti che sui social hanno rivolto le loro critiche all’uomo, pronto a scusarsi con Elisabetta Gregoraci che in una storia Instagram ha riportato l’immagine ‘incriminata’.

Gabry Ponte tenta di sfiorare il lato b di Elisabetta Gregoraci: le scuse e i chiarimenti

Tante le accuse anche molto pesanti arrivate nei confronti di Gabry Ponte che ha tenuto a dire la sua sulla questione rispondendo a un utente. “Se fosse per me l’ERGASTOLO a chi molesta una donna o un bambino, ma ti assicuro che non è questo il caso. Conosco da anni Elisabetta e tra noi c’è un rapporto di professionalità e rispetto. Non era un gesto fatto intenzionalmente e si vede chiaramente. Se ci scherza sopra lei potete farvi una risata anche voi.. non credi?”, si è difeso il deejay, ironicamente chiamato in causa anche dalla stessa Gregoraci con una storia Instagram.

“Ma cosa fai?” ha scritto la conduttrice a corredo del video che mostra il momento sotto accusa associato a emoticon divertite; “Epic fail. Scusa, pensavo fosse Alan Palmieri”, la risposta del deejay che con altrettanta ironia si è rivolto all’altro conduttore dei Battiti Live. Questione chiusa? Pare di sì, anche se la conduttrice non ha più aggiunto nulla e lasciato cadere lì il breve ma esaustivo botta e risposta.

(Di seguito la storia Instagram di Elisabetta Gregoraci)