Gennaro Lillio senza filtri: "Notte di passione con Francesca in una stanza d'hotel"

Passione alle stelle tra Gennario Lillio e Francesca De André, che ieri, durate il gioco "Obbligo o verità" realizzato per il sito del 'Grande Fratello' hanno rivelato alcuni dettagli piccanti della loro relazione, nata qualche settimana fa proprio nella Casa di Cinecittà.

"Che cosa hai fatto appena sei uscito dalla Casa?", chiedono i fan a Gennaro. E lui non ci pensa due volte: "Cosa ho fatto appena sono uscito dalla casa? Oddio, non si può dire. Ok, ho fatto l’amore con Francesca in una stanza d’hotel". Imbarazzo per la diretta interessata, che ha provato a buttarla sul ridere: "Non è vero che eravamo in hotel. Eravamo ‘a casa mia, a casa mia, a casa mia, a casa mia’", ha esclamato, facendo il verso ad un suo epico sfogo avvenuto nel reality dopo aver scoperto il tradimento che le aveva rifilato l'ex Giorgio Tambellini.

La love story tra Gennaro e Francesca, dunque, prosegue a gonfie vele. Dopo un primo momento turbolento, dovuto alla differenza caratteriale e all'indecisione di lei (che è entrata in gioco da fidanzata), oggi l'attrazione è sempre più forte. Ricordiamo che, oltre che per loro, il Grande Fratello è stato galeotto anche per Erica Piamonte e Gianmarco Onestini, che si sono innamorati dopo la fine della trasmissione.