Gennaro Lillio rivela: con Francesca De André sesso almeno 6 volte in una settimana al Gf

Non è stato mandato in onda, ma Francesca De André e Gennaro Lillio avrebbero fatto sesso almeno sei volte durante la loro ultima settimana di permanenza nella casa del Grande Fratello 2019. La rivelazione hot arriva proprio dal modello napoletano.

Al programma radiofonico Turchesando su Radio Italia Anni 60, Lillo ha infatti rivelato che lui e la nipote di Faber avrebbero avuto rapporti intimi nella Casa.

Nei giorni scorsi, durante il gioco “obbligo o verità” pubblicato sul sito del Gf, i fan avevano chiesto a Gennaro cosa avesse fatto subito dopo essere uscito dalla Casa. Risposta: “Oddio, non si può dire. Ok ho fatto l’amore con Francesca in una stanza d’hotel”.

La confessione hot di Gennaro: cosa ha fatto con Francesca De André al Gf

In radio, Lillio si è trovato a rispondere proprio a una domanda su questa affermazione. Ecco cosa ha rivelato: “Appena usciti dalla Casa, subito. Anche se non era la prima, che te lo devo dire io? Era penso la settima! Barbara D’Urso ha mandato in onda le immagini che si potevano vedere. C’era di peggio che però non hanno mandato e hanno fatto bene. L’ansia mia non era tanto delle telecamere perché tu lì dentro le telecamere te le dimentichi, erano i ragazzi che dormivano nella stessa camera. Tra i due quello più disinvolto ero io ma molto di più”.

La relazione tra i due prosegue, nonostante i primi tentennamenti e le differenze caratteriali.