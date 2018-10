GF Vip, Ivan Cattaneo fa avances a Walter Nudo: "Faresti l'amore con me?"

Ivan Cattaneo scatenatissimo al 'Grande Fratello Vip'. Il cantautore e pittore, unico omosessuale dichiarato nella Casa, si è lasciato andare prima ad avances nei confronti dello statuario Francesco Monte, per poi ripiegare sull'altrettanto statuario Walter Nudo dopo aver ricevuto picche.

Tra il serio e il faceto, Cattaneo ha provato a stuzzicare Nudo. "Se fossimo in carcere, senza telecamere e senza la possibilità di uscire ... ", stava dicendo l'ex vincitore dell'Isola, quando Cattaneo lo ha interrotto: "Faresti l'amore con me?", ha chiesto. "No", la replica.

Tutti i pettegolezzi della Casa

Quelli di Ivan Cattaneo sono solo alcuni dei "bollori" che stanno animando il loft di Cinecittà. Complicità e sguardi birichini anche tra Monte e Giulia Salemi, con quest'ultima che sembra subire il fasicno dell'ex tronista. Non solo. Anche tra Stefano Sala e Benedetta Mazza ci sarebbe un feeling particolare: prima di entrare nella Casa, i due avrebbero trascorso una notte insieme...