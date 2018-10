FOTO | Gianni Sperti, svolta hot: completamente nudo sui social in versione 'Adamo ed Eva'

Così non l'avevamo mai visto. Gianni Sperti sveste i panni di opinionista di 'Uomini e donne' e si improvvisa 'fauno' in mezzo al bosco.

Nella serata di ieri, infatti, il ballerino si è immortalato su Instagram senza veli. Eccolo sdraiato sul muschio in versione Adamo (senza Eva). Completamente nudo. Niente abiti, niente accessori, niente slip: solo il suo corpo perfettamente scolpito dopo anni e anni di danza ed allenamento quotidiano. "Follow your dreams. The know the way", è la didascalia posta a corredo.

Il raptus bollente è piaciuto ai fan, che hanno premiato lo scatto con più di ventimila like in poche ore.