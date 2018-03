Giovanni Ciacci hot: "Sono poliamoroso, con i miei ex sesso in tre"

Sempre sopra le righe e pieno di sorprese Giovanni Ciacci, soprattutto quando si tratta della sua vita sentimentale. L'esperto di moda e stile, che stiamo ammirando a "Ballando con le stelle" nella same sex dance al fianco di Raimondo Todaro, aveva due fidanzati prima di iniziare il programma, che lo hanno lasciato a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, e ora pare si sia impegnato con un principe etiope.

"Poliamoroso", così ama definirsi Ciacci, che ai microfoni de La Zanzara, su Radio24, ha raccontato tutti i dettagli delle sue relazioni: "Ero fidanzato con due ragazzi. Ma il biondo, Stefano, mi ha lasciato il giorno prima dell'inizio della trasmissione, il moro, Pietro, mi ha lasciato per una donna. Abbiamo fatto spesso sesso in tre, certo. Un bellissimo triangolo. Sono per la libertà totale, anche a letto".

E anche sul nuovo fidanzato non risparmia intimi particolari: "Ha 30 anni, è bello, dotato. Non compro a scatola chiusa, ci sono già andato a letto. Quando mi ricapita all'età mia, un principe, dotato, bello. A me piace fare anche sesso all'aperto. Mi diverte tantissimo. Col principe l'ho già fatto sopra la sua macchina, dalle parti dello Stadio Olimpico". Una rivelazione da ola.