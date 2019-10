Vacanze hot per Giulia De Lellis e Andrea Iannone: spuntano le foto di lui nudo

"Spariremo per un po'", aveva detto Giulia De Lellis, annunciando una pausa dai social per lei e il fidanzato Andrea Iannone. Il silenzio però è durato poco e su Instagram l'influencer è ben presto tornata a pubblicare foto e dettagli intimi della vacanza a Singapore che lei e il fidanzato campione di motociclismo si sono concessi.

Tra i vari scatti, quelli che più hanno mandato i fan in tilt sono stati quelli che ha visto protagonista proprio Andrea Iannone.

Giulia De Lellis in vacanza con Iannone: scatti hot in albergo

Giulia De Lellis infatti ha pubblicato tra le varie Instagram Stories anche una serie di scatti senza veli di Andrea Iannone, ritratto in piedi completamente nudo, di spalle e affacciato a una finestra, con il lato b coperto pudicamente soltanto da un'emoticon a forma di cuore.

Tra passeggiate romantiche, sedute di fitness in palestra e grande intiminità, la vacanza di Giulia De Lellis e Andrea Iannone sembra proseguire a gonfie vele. I due non nascondono la propria felicità e non passa giorno senza che uno o l'altro dichiarino il proprio amore