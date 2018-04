Giulia De Lellis e il topless dello 'scandalo'. I fan: "Hai esagerato"

Giulia De Lellis colpisce ancora. L'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" e fashion influencer torna a postare sui social un irriverente topless foriero di polemica.

In safari in Africa insieme all'inseparabile fidanzato Andrea Damante, Giulia sfoggia in mezzo alla natura una magliettina che lascia ben poco all'immaginazione: un top ricamato bianco che veste il seno a metà, facendo restare scoperta la parte inferiore.

Amante della provocazione, l'ex gieffina attira ben 300mila like e quasi 7mila commenti. Tantissimi i complimenti, ma non mancano le critiche. "Hai esagerato", "A sto punto vai nuda" scrive qualcuno. Poi le solite frecciatine dovute al fatto che il seno di Giulia è rifatto (come confermato da lei stessa in un'intervista): "This is silicone!"