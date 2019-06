Giulia De Lellis pubblica (per errore?) una foto a letto con Andrea Iannone

Che svista per Giulia De Lellis! Se nelle ultime settimane l'influencer romana è stata tutta impegnata a smentire la relazione con Andrea Iannone (probabilmente per qualche forma di scaramanzia), nella notte è scivolata in una piccola gaffe. Giulietta, infatti, ha pubblicato una foto a letto con il campione di MotoGp, inquadrandone solo il braccio. Peccato che, l'inquadratura è sì stretta, ma anche abbastanza grande per far sì che i fan dello sportivo riconoscessero il suo tatuaggio. In poche parole: la love story è ufficialmente confermata.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone a letto insieme

Era stata la rivista 'Spy', due settimane fa, a rivelare la frequentazione tra i due, già noti al gossip per le rispettive love story con Andrea Damante (ex tronista di 'Uomini e Donne') e con Belen Rodriguez (oggi di nuovo legata all'ex marito Stefano De Martino). E, dopo un po' di doveroso despistaggio da parte dei diretti interessati, adesso non c'è più alcun dubbio: è nata una nuova coppia nel mondo dello spettacolo. Ora resta da vedere se la passione durerà o si fermerà ad essere un fuoco di paglia.

Già qualche giorno fa i due erano apparsi insieme. Oltre agli scatti rubati pubblicati dal settimanale 'Chi', infatti, era stato lo stesso Iannone ad inquadrare Giulia a margine del circuito motoclicistico dove si trovava per legare, rivelando di vivere sottotraccia una love story con la 23enne. Ed era stato sempre lui a chiederle il numero, facendo il primo passo.