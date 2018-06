Giulia De Lellis, lo scatto super hot: è Andrea a fotografarla?

Gatta ci cova. Non la raccontano giusta Giulia De Lellis e Andrea Damante, ultimamente pizzicati insieme sempre più spesso. Prima in un bar a Verona, poi a cena ad Anzio insieme ai genitori di lei, ora - a quanto pare - in Sardegna.

E proprio dalla Sardegna arriva l'ultimo scatto di Giulia su Instagram. Ripresa di spalle, in una posa super sexy, a fotografare la star di Uomini e Donne potrebbe essere stato proprio Andrea, che recentementa ha dichiarato di essere ancora innamorato di lei, prendendosi tutte le colpe per la fine della loro storia. I due, secondo i ben informati, si starebbero godendo qualche giorno di vacanza, provando a capire se ci sono i presupposti per tornare insieme. Sui socia, però, bocche cucite, anche se i fan della coppia non hanno dubbi sul ritorno di fiamma.

Bellissima e sensuale, come avrebbe immortalato, è così che Andrea vede ancora la sua Giulia... E una così non può lasciarsela scappare.