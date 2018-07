Giulia De Lellis, foto hot sugli scogli dopo lo sfogo contro i social

Che non sia un periodo facile per Giulia De Lellis è evidente. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo ha dimostrato con il duro sfogo apparso nelle Stories di Instagram, nel quale si è scagliata con i follower dopo le eccessive attenzioni su un suo possibile ritorno di fiamma con l’ex Andrea Damante.

Dopo lo sfogo, la veronese ora sembra più riflessiva. Sempre su Instagram ha pubblicato uno scatto che la ritrae in forma smagliante sugli scogli, in bikini, con una didascalia decisamente “pensierosa”.

Sicuramente pensavo a qualcosa in questo scatto.. È scientificamente provato che l’essere umano pensa sempre .. anche tu ora guardandomi stai pensando sicuramente a qualcosa. Che sia stupido o profondo, non importa , dimmi a che pensi !? Ecco..

Ora che ti ho chiesto a cosa stai pensando ti concentrerai sulla risposta . Lascia andare la mano , parlami di cuore .. Io voglio dirti che sono serena . Non felice, come vorrei, ma neanche come non merito. Prendo quello che ho, mi concerto su questo, e ne faccio buon uso, almeno ci provo . Non mi lamento e se lo faccio poi mi pento .. c’è sempre chi sta peggio, un amico me lo diceva sempre !

Torno a casa come posso, ma la mia casa non è un posto, sono persone . Non amo la solitudine, odio stare sola! Vivo alla giornata, ma non mi accontento mai. Mai !

A te che mi leggi, ti auguro lo stesso .. Tieni a mente le cose improntanti . Purtroppo avendo questo coso in mano spesso sfuggono ... #GDL#pensieri#dimmicomestai