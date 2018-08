FOTO | Giulia De Lellis si spoglia: il "lato b" è da urlo

Giulia De Lellis infiamma la rete. Quasi 250mila "like" per l'ultima foto postata su Instagram, dove la ex corteggiatrice di 'Uomini e donne' dà sfoggio di un impeccabile "lato b".

Immortalata di spalle durante una vacanza in Sardegna, la 22enne romana regala ai fan uno scatto mozzafiato: le gambe sono slanciate, i fianchi disegnati e il "lato b" perfetto. "Hot sand" è la didascalia a corredo dell'immagine. Piovono complimenti tra i follower: "Andrea non sa cosa si è perso...", scrive qualcuno in riferimento alla fine della relazione con l'ex tronista Andrea Damante, arrivata lo scorso aprile dopo due anni d'amore.