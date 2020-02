Serena Enardu e Pago, notte piccante nella capsula. Il Gf censura... ma solo in parte

Tra Pago e Serena Enardu sembra sia tornata una grande affinità e sotto tutti i punti di vista. Dopo la crisi vissuta nel villaggio di Temptation Island che ha portato alla loro separazione, i due si sono ritrovati a partecipare insieme ad un altro reality show, il Grande Fratello Vip. Venerdì scorso la bella sarda è entrata nella Casa più spiata d'Italia ricongiungendosi con il suo amato. Un ingresso che ha scatenato qualche potemica perché qualche settimana fa il pubblico, chiamato a decidere sull'entrata della Enardu nella casa di Cinecittà, aveva votato per il No.

La notte di Serena e Pago nella capsula

Ma torniamo alla ritrovata serenità tra i due che è stata resa palese non solo dai baci e degli abbracci scambiati durante la diretta di venerdì su Canale 5, ma da quello che sarebbe accaduto dopo... a luci spente. Pare infatti che Serena e Pago abbiano trascorso una notte piccante nella capsula, gentilmente concessa da Clizia Incorvaia. I due piccioncini si sarebbero scambiati coccole hot sotto le coperte. I suoni e il movimento della coperta hanno fatto intendere che stesse accadendo qualcosa di più di qualche bacio o carezza. La regia del programma Mediaset ha mostrato solo qualche istante dell'incontro, per poi staccare, lasciando loro vivere il momento di intimità.

La stoccata di Paola Di Benedetto

A spegnere il 'romanticismo' per il ritrovato amore è stata Paola Di Benedetto che il mattino seguente ha fatto una battuta sulla prolungata astinenza di Pago: “Secondo me Pago dura 3 minuti di numero, se non ha avuto altre donne in sei mesi quanto vuole durare? Tre minuti. Avrà fatto l’amore con se stesso, ma non è come farlo con una donna. Che poi se entrasse il mio fidanzato, io me ne fregherei delle telecamere, non mi tratterei assolutamente”.