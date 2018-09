Grande Fratello Vip, incidente hot in diretta per Silvia Provvedi

Se il buongiorno si vede dal mattino, l’alba che sta per illuminare la terza edizione del Grande Fratello Vip promette grandi risultati quanto a colpi di scena improvvisi.

Poco fa, infatti, Silvia Provvedi, già entrata nella Caverna del reality insieme alla sorella Giulia, Walter Nudo e Maurizio Battista, è stata suo malgrado protagonista di un incidente hot che ha svelato il seno in diretta.

Inquadrata per un istante mentre si stava spogliando per indossare la pelliccia degli uomini primitivi, la regia del Grande Fratello non è stata abbastanza pronta nell’evitare di mandare in onda la scena, mostrata in diretta al pubblico che si è trovato davanti allo spogliarello involontario…

Se queste sono le premesse, ne vedremo davvero delle belle…

Grande Fratello Vip 2018, chi è Silvia Provvedi

Silvia Provvedi partecipa al Grande Fratello Vip in coppia con la sorella Giulia con cui compone il duo delle Donatella lanciato nella sesta edizione di "X Factor".

Insieme nel 2015 vincono in coppia all'Isola dei Famosi 10. Poi la conduzione di Italian Pro Surfer e la partecipazione come concorrenti a Dance Dance Dance ad inizio 2018.

Silvia è single dopo la rottura con l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, con cui è finita in modo burrascoso. Dopo l'addio, infatti, la cantante si è mostrata piuttosto rancorosa nei confronti dell'ex, a cui è stata legata per tre anni: "C'è chi lo chiama egoismo, per me è amor proprio", ha spiegato. Corona, dal canto suo, a storia chiusa, ha spiegato di non esserne mai stato innamorato. Parole durissime per Silvia, che non ha mai fatto sentire la sua mancanza durante la permanenza di lui in carcere.