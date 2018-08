FOTO | Ilary Blasi mamma super sexy, al mare la silhouette è perfetta

Stessa spiaggia, stesso mare per Francesco Totti ed Ilary Blasi. Anche quest'anno è a Sabaudia, località balneare vicino la Capitale, l'estate della conduttrice e dell'ex Capitano ed ora dirigente della Roma. Una coppia inossidabile, così come impeccabile è la forma fisica di Lady Totti, che non sembra risentire del tempo che passa.

Amore alle stelle per la coppia, che viene pizzicata dai paparazzi del settimanale 'Oggi' in spiaggia assieme ai tre figli Isabel, 2 anni, Cristian, 12 e Chanel, 11. Mamma Ilary si occupa principalmene della piccolina di casa, mentre papà Francesco si intrattiene con i fratelli maggiori.

Ilary Blasi mamma super sexy

Incanta la bellezza della Blasi, che a 37 anni sfoggia una silhouette da urlo. Il "lato b" è perfetto, le gambe slanciate e i fiaanchi disegnati. La sua forma fisica non tradisce un filo di grasso. E' lei la donna dell'estate 2018, non solo in virtù del suo fascino, ma anche in prospettiva dei molti impegni di lavoro che l'hanno vista e la vedranno impegnata: dopo 'Balalaika', il programma sui mondiali condotto insieme a Belen Rodriguez, e il 'Wind Summer Festival', a fine settembre sarà la volta del 'Grande Fratello Vip'.