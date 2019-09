Ilary Blasy, spacco maladrino in tv e lei scherza: “Se ho la farfallina come Belen? No, ho la farfallona”

Quando Ilary Blasi va in tv ospite dall’amica Silvia Toffanin è sempre come se scoppiassero in studio i fuochi d’artificio. La solita intervista lascia il passo all’incontro tra due migliori amiche, che ridono e scherzano come se non ci fossero le telecamere intorno a loro, tra battute e gaffe. Come quella che Ilary Blasi ha fatto appena entrata. Avvolta in un abito color cipria dallo spacco vertiginoso, la signora Totti ha lottato non poco per riuscire a tenere ben chiusa la stoffa mentre sedeva sullo sgabello per l’intervista.

Ilary Blasi, gaffe a Verissimo: "La farfallina? No, io ho la farfallona"

Nel tentativo ironico di coprire le gambe (e non solo) della Blasi, Silvia Toffanin ironizza: “Tu non hai la farfallina”, riferendosi ovviamente al celebre tatuaggio sfoggiato da Belen Rodriguez ai tempi di Sanremo 2012. La risposa di Ilary Blasi è stata immediata quanto spiazzante: “No, io ho la farfallona”. Risate in studio e poi è la stessa Ilary Blasi che chiede: “Andiamo avanti”, per uscire dall’imbarazzo della battuta.

L’intervista poi si sposta sui rapporti con Francesco Totti (“È carino, non sporca, e quando lo guardi sembra che ti capisca: pulisce anche”, ironizza sempre Blasi), tra progetti futuri (“Se Francesco farà l’allenatore? Non credo”) e l’immancabile tormentone di una possibile crisi tra i due, fugata da baci e carezze bollenti scambiati a favor di fotografi per tutta l’estate (“Ci siamo baciati per i fotografi, quando ci allontanavano ci staccavamo”.