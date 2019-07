La passeggiata di Ilary Blasi infiamma Roma: il mini abito fa girare la testa a Totti (FOTO)

Segni particolari? Bellissima. Fasciata di un mini abito in jeans, Ilary Blasi fa girare la testa al marito Francesco Totti (e non solo) durante una passeggiata in giro per Roma. Ad immortalare la conduttrice è il settimanale Oggi, che racconta per immagini la serata della coppia, sposata ormai da 14 anni. Ilary non si stacca un attimo da Francesco, che osserva incantato tutta la sua bellezza. Se i due avevano intenzione di passare inosserati, la signora Totti ha sbagliato look. Il corpo scolpito sotto al tubino scuro e il décolleté a balconcino, infatti, attirano gli sguardi dei passanti seduti al bar e i flash dei paparazzi, che non si lasciano sfuggire l’occasione per un servizio fotografico.

Ilary e Totti, siamo la coppia più bella del mondo

Belli, giovani, di sucesso. Una coppia da far invidia. Proprio qualche giorno fa Ilary ha raccontato la quotidianità accanto all’ex dirigente della Roma. "Noi vita noiosa? Ci sottovalutate – ha confidato - Noi facciamo tutto, dal sacro al profano, altrimenti sai che noia. Certo, non possiamo andare in discoteca a Roma, ma facciamo feste in casa con gli amici, balliamo, ci divertiamo. Avevo detto che Francesco era fissato con il sesso e per fortuna c’erano i ritiri? Adesso sono passati dieci anni, è invecchiato (ride, ndr). Una sit-com come Casa Vianello? È un’idea che ci ha sempre divertito, adesso siamo pure meno impegnati".