Isola, il lato hot di Cecilia: “Ho fatto l’amore con il mio fidanzato. L’ho picchiato per stupirlo”

Momenti di confidenze piccanti sull’Isola che non c’è. L’arrivo delle naufraghe eliminate Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti è stata l’occasione per raccontare a Paola De Benedetto e Filippo Nardi, già habitué del luogo sconosciuto ai compagni ancora in gioco, le proprie sensazioni sui concorrenti ma anche l’emozione provata una volta rientrata in Italia.

Dopo aver detto la loro sul conto di Bianca Atzei, da tutti considerata una manipolatrice che vuole passare per vittima, Cecilia ha voluto condividere un momento intimo trascorso con il fidanzato Gianluca Mobilia prima di tornare in Honduras.

"Ho mangiato la cioccolata e fatto l'amore con il mio fidanzato. Ma sai che ho fatto per stupirlo? L'ho picchiato! Gli ho dato due schiaffi, magari si eccita, ho detto!” ha confidato la naufraga suscitando le risate di Paola e Nadia.

"Lui poi mi ha chiesto, Cecilia ma chi te l'ha consigliato?” ha aggiunto ancora entrando nei dettagli dell’incontro.

Insomma, il quartetto Nardi-Di Benedetto-Capriotti-Rinaldi ha di che divertirsi in attesa di capire chi tra loro si guadagnerà davvero la possibilità di tornare in gioco.

(Di seguito il video del dialogo tra i quattro concorrenti dell’Isola che non c’è)