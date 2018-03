Isola, Alessia Marcuzzi mozzafiato: look super sexy per la nona puntata

Alessia Marcuzzi padrona di casa super sexy. Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, la conduttrice ha sfoggiato un mini abito mozzafiato che ne ha valorizzato impeccabilmente il corpo scultoreo e che non ha mancato di attirare l’attenzione dei telespettatori.

Vestitino nero in pelle senza maniche con scollatura generosa e gonna cortissima: questo il look che ha indossato Alessia nel corso della nona diretta. Un capo arrivato direttamente dal suo armadio, come è da prassi della Marcuzzi, che quest’anno ha deciso di “riciclare” il suo guardaroba in occasione del reality.

Pioggia di complimenti da parte del pubblico.