Isola, Filippo e Bianca si stuzzicano: "Dov'è il frustino?"

Ormai è sotto gli occhi di tutti: Filippo Nardi e Bianca Atzei sono sempre più complici all'Isola dei Famosi. L'ex gieffino e la cantante, infatti, non perdono occasione per scherzare e stuzzicarsi durante i momenti di relax sulle spiagge dell'Honduras. E c'è già chi spera nel più lieto dei finali...

I due si "studiano" da tempo. Qualcosa di grande, infatti, li accomuna e li fa sentire vicini: entrambi escono da una relazione importante e sono molto provati. Ora però, l'affetto che si scambiano quotidianamente, pare si stia trasformando in qualcosa di più simile a un flirt piuttosto che ad una semplice amicizia.

A dimostrarlo l'ultimo siparietto avvenuto in queste ore. Da quando Bianca è approdata sull'Isola del Mejor, infatti, Filippo "si è ringalluzzito", come spiega il naufrago Marco Ferri. E Bianca, venuta a conoscenza di ciò, si diverte a prenderlo in giro: "Come mai ti sei ringalluzzito?". E lui: "Io non lo so perché, ma tu sicuramente sì". Poi i due si lasciano andare ad una serie di battutine piccanti: "Dov'è il frustino?", chiede lui. E lei sta al gioco...