Isola, il primo nudo integrale è di Filippo. Bianca: “Ce l’hai veramente piccolo”

E’ di Filippo Nardi il primo nudo integrale dell’Isola dei Famosi. Due settimane fa, l’ex gieffino si è mostrato così come mamma l’ha fatto per vincere una scommessa con l’amica Bianca Atzei. Ed oggi la Gialappa’s Band inserisce le immagini del fattaccio nel suo programma "Mai Dire Isola".

Nella clip mostrata, Filippo sfida Bianca: “Vado a pescare nudo, non ci credi?”. Lei si mostra scettica. E lui passa ai fatti, levandosi i pantaloncini verdi che è solito indossare in Honduras. Poi si dirige verso il mare, con lato b in bella vista e gioielli al vento. La reazione della Atzei è esilarante: “Ce l’hai piccolissimo”, gli urla. Una tesi che verrà poi ribadita in Confessionale: “Io non ricordo più come è fatto – esclama – Ma a me sembra davvero piccolissimo”.