Bagno “nature” per Francesca Cipriani: nudo integrale all’Isola

Bagno “nature” per Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi. La showgirl non ha saputo resistere alle acque cristalline dell’Honduras e si è lanciata in mare completamente nuda.

Via il costume, poi di corsa in acqua. Francesca, abbronzatissima, si è goduta qualche bracciata nel paesaggio paradisiaco delle spiagge honduregne. Le immagini, ovviamente, sono state “pixelate” dalla produzione.

I siparietti bollenti, del resto, sono un'abitudine di quest'edizione dell'Isola. Nonostante, infatti, manchi una vera e propria "Playa Desnuda", non è la prima volta che i concorrenti scherzano tra giochi e provocazioni. Già qualche giorno fa, incalzata per gioco da Jonathan, la stessa Francesca aveva deliziato i fan con un topless bollente. Non solo: ammaliati dal "paradiso terrestre", anche Jonathan e Bianca si sono concessi un bagno senza veli (il cui video ha fatto il giro del web).