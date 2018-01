Isola, incidente sexy per Amaurys Perez

I sogni proibiti delle fan di Amaurys Perez sono stati ascoltati. Il "bronzo di Riace" dell' "Isola dei Famosi", infatti, è incappato in un incidente sexy in diretta durante l'ultima prova settimanale.

Il campione di pallanuoto si stava arrampicando su un palo conficcato in spiaggia quando, nel tentativo di salire, il suo costume è scivolato inavvertitamente verso il basso mostrando il lato b. "Non me ne frega niente dell'Isola dei Famosi, tuttavia guarderei il programma solo per la presenza di Amaurys Pérez", scherza qualcuna su Twitter. E ancora: "Da stasera Amaurys Perez verrà soprannominato Amaurys topless".