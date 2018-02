‘Scandalo’ all’Isola: passione nella notte tra due naufraghi già impegnati

Sta per scoppiare una nuova bufera sull’Isola dei Famosi. Dopo il “Canna-gate”, un'altra bomba è pronta ad esplodere: due naufraghi già impegnati sentimentalmente, infatti, sarebbero stati sorpresi dalla passione durante una delle notti passate.

“Tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell’“Isola dei famosi” – si legge sul settimanale “Chi” - ce n’è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in Italia, durante la permanenza in Honduras sia scattata, di notte, una piccola luce di passione. La scintilla sarebbe stata fermata quasi sul nascere. Quasi…”

Ecco i concorrenti già impegnati

Questi, per i più curiosi, i nomi dei concorrenti già impegnati sentimentalmente: Elena Morali, futura sposa del comico “Scintilla”; Alessia Mancini, legata da 15 anni a Flavio Montrucchio; Gaspare, fidanzato con una donna “non famosa”; Rosa Perrotta, innamorata di Pietro Tartaglione, conosciuto la scorsa primavera negli studi di “Uomini e donne”; Cecilia Capriotti, sposata con l’imprenditore Gianluca Mobilia madre della piccola Isabelle, nata appena un anno fa. Amaurys Perez, che da 10 anni sta con Angela, da cui ha avuto tre figli.