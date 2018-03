Isola, le confessioni hot di Cecilia Capriotti

Non solo prove-ricompensa, pejor e mejor, canna-gate e pettegolezzi: l’Isola dei Famosi è animata anche dai discorsi dei suoi protagonisti che davanti alle telecamere si lasciano andare in confessioni piccanti che magari passerebbero inascoltate se non fosse per la Gialappa’s band.

In particolare, in questo soggiorno selvaggio Cecilia Capriotti non si è certo lasciata sopraffare dalla timidezza e, alle fantasie sessuali già svelate qualche tempo fa, ha aggiunto nuove ‘chicche’ scovate e commentate in ‘Mai dire Isola’.